Orange et NSIA lancent Orange Bank Africa afin de démocratiser l’accès aux services financiers et renforcer l’inclusion financière des populations en Afrique de l’Ouest

Orange (www.Orange.com), acteur majeur des télécoms en Afrique et au Moyen Orient, et NSIA (www.GroupeNSIA.com), leader de la bancassurance, annoncent aujourd’hui le lancement des activités commerciales d’Orange Bank Africa à Abidjan en Côte d’Ivoire. Orange Bank Africa, dirigée par Jean-Louis Menann-Kouamé, a pour ambition de proposer aux clients une offre de crédit et d’épargne… Read […]

Orange (www.Orange.com), acteur majeur des télécoms en Afrique et au Moyen Orient, et NSIA (www.Gro...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...