Os accionistas do Ecobank aprovam resoluções e o Presidente saúda perspectivas mais favoráveis

O Ecobank Transnational Incorporated (“Ecobank”), empresa-mãe do Grupo Ecobank (www.Ecobank.com), o banco pan-africano líder, com operações em 36 países por todo o continente, concluiu hoje a sua 30ª Assembleia Geral Anual em Lomé, no Togo. Os accionistas receberam bem o regresso aos lucros do Ecobank no ano até 31 de Dezembro de 2017, aprovando todas […]

