Forum national des étudiants : l’UNET mobilise la jeunesse tchadienne autour de l’entrepreneuriat et de l’emploi

Dans son discours, le président de l’UNET, Mahamat Saleh Ahmat Ali, a annoncé que le Forum national des étudiants tchadiens, destiné à renforcer les capacités de la jeunesse en matière d’entrepreneuriat et de compétitivité sur le marché du travail à l’ère numérique, sera organisé sous le haut patronage du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République et garant de la stabilité nationale.



Cette rencontre, a-t-il précisé, se veut une initiative d’unité nationale, ouverte à toute la jeunesse tchadienne, aussi bien de l’intérieur que de la diaspora, sans aucune exclusion.



Le président de l’UNET a également souligné les défis majeurs auxquels fait face la jeunesse tchadienne : manque d’emplois, précarité professionnelle et faible accès aux opportunités économiques. C’est dans ce contexte que le bureau national de l’UNET a réaffirmé son engagement total et son soutien indéfectible au Maréchal du Tchad pour la réussite de cette première édition du Forum, qu’il souhaite voir inscrite en lettres d’or dans les annales de la Cinquième République.



L’UNET estime que le président Mahamat Idriss Deby Itno représente le partenaire idéal pour accompagner cette initiative fortement attendue par les étudiants.



Par ailleurs, l’UNET a exprimé sa gratitude au ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Dr Tom Erdimi, pour ses efforts en faveur de la réussite académique des étudiants et de la reconnaissance du système universitaire tchadien.



Enfin, l’UNET a lancé un appel solennel à toutes les bonnes volontés, afin de mobiliser les ressources nécessaires à la tenue de cet événement majeur, qui ambitionne de marquer un tournant décisif pour la jeunesse tchadienne.