Os parceiros DHL com MallforAfrica num site de mercado focaram-se exclusivamente em entregar produtos feitos em África pa ra o mundo

A DHL (www.dpDHL.com), o maior prestador de serviços expresso internacional do mundo, anunciou hoje a sua parceria com o gigante do comércio eletrónico, a nova plataforma da MallforAfrica, Marketplace Africa, para ajudar os retalhistas on-line a colocar nos EUA e no mercado global produtos fabricados em África. O site oferece artigos dos designers e artesãos […]

