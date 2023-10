Ouganda : le camp médical de l'OCI traite avec succès des centaines de patients pour des hernies, cataractes et maladies

Dans le cadre d'un effort humanitaire remarquable, des milliers de personnes ont participé à un camp de chirurgie médical d'une semaine organisé par l'Organisation de Coopération islamique (OCI) en collaboration avec l'Université islamique en Ouganda (IUIU) et l’Association des médecins privés ougandais (SOUPMP). Plus de 2 000 patients de différentes régions ont bénéficié de services médicaux gratuits, notamment des dépistages et d'interventions chirurgicales pour des pathologies telles que les hernies et les cataractes, à l'hôpital régional de Yumbe et au centre de santé IV de Yumbe, dans le district de Yumbe, au nord de l'Ouganda.



Le camp a proposé un large éventail de services médicaux, notamment des échographies, une pharmacie gratuite ouverte, des consultations médicales et des conseils.

Le camp a été inauguré par l’Ambassadeur Askar Mussinov, Secrétaire Général Adjoint pour la Science et la Technologie, en présence de Huda Oleru, Membre du Parlement et Ministre d'Etat chargé de la Défense, des dirigeants locaux et des aînés de la communauté, sous le thème "Une communauté saine pour une nation prospère".



L’Ambassadeur Mussinov a transmis un message au nom du Secrétaire général, renouvelant l'engagement de l'OCI pour l’amélioration des systèmes de soins de santé dans les États membres africains et exprimant sa gratitude aux États membres, aux institutions de l'Organisation ainsi qu’aux partenaires internationaux pour leur soutien inébranlable. Il a exprimé ses remerciements et sa gratitude à la République du Kazakhstan pour son généreux soutien financier, qui a joué un rôle essentiel dans la réalisation du camp. "Nous sommes également reconnaissants à la République populaire de Chine pour avoir signé des ententes pratiques avec le Secrétariat général de l'OCI afin de renforcer les systèmes de soins de santé dans les États membres africains de l'Organisation, l'Ouganda étant l'un des bénéficiaires de ce projet vital", a déclaré l'Ambassadeur Mussinov.



Les travailleurs de la santé ont indiqué que la majorité des patients venaient de Yumbe, Moyo, Koboko, Maracha, Madi-Okollo, Arua, du Soudan du Sud et des communautés des réfugiés de la région. Le Dr Odongo Patrick Olwedo, chef du district sanitaire de Yumbe, a reconnu les difficultés rencontrées par les principaux établissements de santé du district pour pratiquer des opérations chirurgicales en raison d'un manque de spécialistes. Il a insisté sur le fait que ces camps de santé étaient des mesures temporaires destinées à rattraper le retard pour les cas chirurgicaux non traités.



Mme Huda Oleru Abason a exprimé sa gratitude à l'OCI et à l'IUIU pour avoir apporté des services médicaux dans le district. Elle a insisté sur l'impact significatif de ces services sur la population locale, soulignant que de nombreux habitants n'avaient pas les moyens de payer les frais médicaux liés à ces interventions chirurgicales.