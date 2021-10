Pacte social au Tchad : "Je veillerai à ce que les engagements soient respectés" (PCMT)

Mahamat Idriss Deby a instruit le premier ministre Pahimi Padacké Albert d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du pacte.



"Le pacte, outre la paix sociale qu’il consacre, est la preuve que les tchadiens que nous sommes avions gagné en maturité. Après le malheur qui a frappé notre pays et qui a emporté le Maréchal du Tchad, nous sommes suivis et observés à la loupe par le monde extérieur. Beaucoup semblaient sceptiques quant à notre capacité à nous surpassaer et nous entendre sur l’essentiel", a affirmé le président de la transition.



"Grâce à la volonté divine, nous réussirons ensemble le reste à venir. Pendant plusieurs mois, vous avez négocié dans un climat empreint de convivialité et de compréhension mutuelle en laissant les égoïsmes de coté pour conclure cet accord qui est aussi attendu par nos partenaires. Le processus a été certes long mais à l’arrivée, il est couronné de succès à la satisfaction générale", s'est félicité Mahamat Idriss Deby.