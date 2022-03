Padare : “le Tchad d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celui des années 80”

Le secrétaire général 2e adjoint du MPS, Jean Bernard Padaré, est à Bongor au Mayo Kebbi Est pour la commémoration du 32ème anniversaire du parti. Dans son discours, Jean Bernard Padare a retracé l’histoire en rappelant que le MPS a chassé l’une des dictatures les plus implacables d’Afrique. Le 11 mars 1990, la création du MPS a été actée à Bamina, tandis que le 1er décembre, les combattants du Mouvement ont renversé Hissein Habré.



“Si le Tchad est aujourd’hui stable, c’est parce que quelques uns de ses dignes fils, patriotes convaincus, se sont sacrifiés au prix de leur vie contre une dictature qui n’avait laissé aucune chance à ses fils”, a affirmé Jean Bernard Padare.



“Le 1er décembre 1990, le MPS a trouvé un pays déchiré sur tous les plans et un peuple meurtri (…) La liberté et la démocratie sont les ferments d’une nation épanouie. Les preuves sont là, elles sont indiscutables”, a ajouté le porte-parole du parti.



Pour lui, le Tchad d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celui des années 80”, grâce à la vision des fondateurs du MPS.