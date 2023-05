Pahimi Padacké Albert appelle à la refondation du Tchad sur des valeurs de justice et d'égalité

L'ex-chef du gouvernement a souligné que la refondation du Tchad devrait se faire sur des valeurs telles que la justice, l'équité, l'inclusion et l'égalité, et que le gouvernement devrait travailler à garantir ces valeurs en impliquant tous les citoyens. Il a également appelé à des élections libres et transparentes pour favoriser la paix des cœurs.



M. Padacké a également évoqué les élections passées, en soulignant que le fichier électoral était contesté et qu'il était difficile de le réviser pendant la saison des pluies.



En ce qui concerne l'électrification du pays, M. Padacké a déploré le choix de produire de l'électricité à partir du gasoil, alors que le Tchad dispose de pétrole brut. Il a appelé le gouvernement à revoir la copie de la CONOREC pour corriger les erreurs stratégiques dans les choix des moyens d'électrification.