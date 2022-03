Pahimi aux politico-militaires : "vous avez l’obligation de rendre espoir à cette majorité qui aspire à la paix"

"Vous avez l’obligation de rendre espoir à cette majorité écrasante des Tchadiennes et Tchadiens qui souffre dans le silence et aspire à la paix. Le peuple tchadien nous attend dans sa quête de paix. Interrogeons notre conscience et faisons honneur à notre peuple devant le monde et devant l’histoire"

"De part et d’autre, nous devons trouver la force d’un sursaut national afin de transformer la chance historique que nous offre la transition en cours, pour une sortie de crise consensuelle, pacifique et définitive", a affirmé Pahimi Padacké Albert.Pour le premier ministre, la violence armée n’est pas une option en cette période de transition et la réconciliation est bien possible. "Les attentes légitimes du peuple tchadien meurtri ne doivent pas être déçues. La réussite sera au rendez-vous si nous nous engageons tous, avec foi et sincérité, pour rendre irréversible le processus de réconciliation nationale", a-t-il dit."La réconciliation se gagne d'abord dans les cœurs et les esprits", a poursuivi Pahimi Padacké. Il a invité les représentants des groupes politico-militaires et délégation gouvernementale à faire preuve de responsabilité, de sens patriotique et d’inspiration pour mettre les intérêts supérieurs du peuple tchadien au-dessus de toutes autres considérations.​Le Qatar, pays hôte, a pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter les discussions qui vont commencer dans les heures qui suivent.