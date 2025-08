Paix en Afrique centrale : Tenue du premier comité conjoint de suivi de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Ce comité est l’organe chargé de superviser la mise en œuvre de l’accord de paix, de traiter les éventuelles violations et de faciliter la résolution amiable des différends entre les parties. Lors de cette première session, les délégués ont désigné les présidents du comité, adopté un règlement intérieur, passé en revue l’état d’avancement de l’accord, et ont également préparé la première réunion du Mécanisme de coordination sécuritaire conjoint.







La participation active du Qatar, des États-Unis et de l’Union africaine a permis de garantir une cohérence entre les efforts diplomatiques en cours et les objectifs de l’accord. Les représentants de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur reconnaissance envers ces partenaires internationaux pour leur rôle déterminant dans la facilitation du dialogue et la consolidation d’une paix durable.







Cet accord de paix marque un tournant dans les relations entre les deux pays, longtemps marquées par des tensions récurrentes, et témoigne d'une volonté commune de bâtir un avenir fondé sur la coopération, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs.