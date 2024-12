Paix en Libye : Sassou N'Guesso appelle à la signature de la charte de la réconciliation nationale

« Si nous nous mobilisons tous, il nous sera possible, la veille du prochain sommet de l’Union africaine en mi-février 2025 à Addis-Abeba, que les libyens parviennent à signer la Charte nationale de réconciliation en présence de tous les membres du Comité de haut niveau », a déclaré Denis Sassou N’Guesso, lors de la conférence de presse qu’il a co-animée à Tripoli avec Mohamed Al Younes Menfi, président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale libyen.



À titre de rappel, la charte de la réconciliation et le document de justice traditionnelle sont les deux principaux documents adoptés lors du dernier sommet du Comité de Haut niveau de l’Union africaine tenu en février dernier à Brazzaville. Ces deux documents constituent les bases d’un processus inclusif visant à restaurer la paix et la sécurité en Libye.



Le président du comité de haut niveau de l’Union africaine sur la crise libyenne s’est entretenu, le 09 décembre, à Tripoli avec le président du conseil présidentiel libyen, Mohammed el-Menfi. L’entretien, qui s’est déroulé dans une ambiance fraternelle et conviviale, a permis au chef de l’Etat congolais de faire part, à son interlocuteur, de la nouvelle stratégie de l’UA : faire signer aux protagonistes libyens, la charte de réconciliation nationale et le document de justice traditionnelle.



Au terme de ses échanges avec le président du conseil présidentiel Libyen, Denis Sassou N’Guesso a salué les progrès significatifs réalisés par les parties en conflit. Il a également relevé la nécessité d’unifier le pays par le biais d’un processus de réconciliation nationale qui favorisera la cohésion sociale et politique.



Le président du conseil présidentiel Libyen a reçu de Denis Sassou N’Guesso les conclusions du sommet de Brazzaville.



Dans le cadre de la contribution africaine à la résolution du conflit libyen, le président Denis Sassou N’Guesso a également rencontré à Tripoli, le premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah. Lors de l’entretien le chef de l’Etat congolais a délivré le même message au chef du Gouvernement libyen.



Le président du comité de haut niveau de l’UA sur la Libye a, par la suite, mis le cap sur Benghazi, où il a rencontré d’autres acteurs libyens impliqués dans la crise. Parmi eux, le premier ministre du gouvernement de l’Est libyen, Oussama Hammad et le Maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'Armée nationale libyenne.



L’Union Africaine a toujours plaidé pour une solution négociée à la crise libyenne depuis son déclenchement en 2011. C’est cette position commune du continent que Denis Sassou N’Guesso a toujours relayée dans les rendez-vous internationaux qui traitent de cette crise.