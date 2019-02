Paix et réconciliation au Congo : Les Nations Unies déterminées à soutenir le Conseil National du Dialogue

Avant d’être reçu en audience, ce 15 février, par le président congolais, Denis Sassou-N’Guesso, François Louceny Fall a eu une série d’entretiens avec les leaders de l’opposition, du centre et de la majorité présidentielle ainsi que le secrétariat permanent du Conseil National du Dialogue chapeauté par Martin Mberi. « Et je viens d’avoir un entretien très utile avec le secrétaire permanent du Conseil National du Dialogue. » Ce sont ces premiers mots sortis de la bouche du représentant spécial des Nations Unies, avant de préciser « Nous avons reçu des brins d’informations très utiles sur le fonctionnement de cet organe qui vient d’être installé. »



Cet organe de concertation, d’apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la Nation qui est sur la bonne voie a le soutien des Nations Unies, a dit François Louceny Fall qui demeure tout de même conscient que le « dialogue est la voie pour tous les pays en voie du développement démocratique de pouvoir discuter les problèmes d’intérêt national et éviter les troubles et violences. »



Pour lui, le dialogue national est la seule voie idéale. Car, pense-t-il, « les sujets qui seront discutés doivent l’être avec l’ensemble des partis politiques. »



Le chef du bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique Centrale a lancé un appel pressant à tous les leaders politiques de « participer aux activités de cet organe important. Parce que c’est le cadre permanent qui est installé. » Avec cet organe, a renchéri le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU « Il ne servira plus d’organiser des commissions ad ‘hoc du dialogue » . Il n'a pas manqué d'inviter les leaders politiques à « s’engager dans cette voie qui est l’unique issue qui amènera ce pays à la paix. »



Il sied de noter que, le Conseil National du Dialogue a été crée au terme de la loi organique n°30-2017 du 07 août 2017, et de la constitution du 25 octobre 2015. Il a pour mission de débattre et de se prononcer sur les grands problèmes politiques d’intérêt national.