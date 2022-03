Palestine : l'OCI condamne les crimes d'exécutions sommaires

L'Organisation de la Coopération Islamique a fermement condamné les crimes d'exécutions sommaires successives, commis par les forces d'occupation israéliennes, qui ont occasionné la mort de trois citoyens palestiniens le 15 mars 2022.



Ce qui porte le nombre de morts depuis le début de cette année à 20 citoyens palestiniens, en plus des blessures de centaines de citoyens palestiniens. Il s’agit d’une dangereuse escalade des crimes et des agressions incessantes contre le peuple palestinien.



L'OCI a tenu Israël, la puissance occupante, pleinement responsable des conséquences de cette dangereuse escalade, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités, quant à la nécessité d'assurer une protection internationale au peuple palestinien.



Elle demande des comptes à Israël, la puissance occupante, pour ses violations et ses agressions continues contre le peuple palestinien, son territoire et ses lieux saints.