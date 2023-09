« Parcours citoyen » à Sarh : Les jeunes du Tchad s’engagent pour le développement durable

Sous le thème "Jeunes, civiquement engagés pour le développement durable", ce projet "Parcours Citoyen" vise à sensibiliser les jeunes des différentes associations de la province du Moyen-Chari sur leurs droits, devoirs et responsabilités au sein de la société.



Abdel-Latif Habib Youssouf, chef de mission du Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad, a souligné que ce projet a pour objectif de promouvoir la participation des jeunes à la consolidation de la paix et à la vie citoyenne dans la province du Moyen-Chari.



Ganda Bini Djadou, le facilitateur de l'événement, a précisé que plusieurs activités seront organisées à Sarh dans le cadre de ce projet, notamment des événements, des discussions sur le thème "Le civisme, la civilité et la solidarité comme valeurs fondamentales de la citoyenneté responsable", des matchs de football, et des visites de sites tels que le musée provincial de Sarh, le centre de l'Afrique à Doyaba, l'hôpital provincial de Sarh, et la maison d'arrêt de Sarh. Tout cela vise à offrir aux jeunes un parcours citoyen pour découvrir les valeurs de la citoyenneté.



Présent lors du lancement, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat, a salué cette initiative du RJDLT et a encouragé les jeunes à s'engager pleinement dans ces activités. Il a souligné que les jeunes constituent une grande partie de la population tchadienne et qu'ils doivent jouer un rôle essentiel dans la consolidation de la paix.



Il est important de noter que 100 jeunes âgés de 12 à 16 ans ont été sélectionnés pour participer à ces activités.