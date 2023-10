Parlement de la Cemac : visite du président Faustin Archange Touadera à Malabo

Le président de la République de Centrafrique, le Pr Faustin Archange Touadera s'est rendu ce mardi 24 octobre 2023 au Parlement de la Communauté Économique et Monétaire des États de l’Afrique Centrale (Cemac) à Malabo en Guinée Equatoriale.



Il a été accueilli à sa descente d’avion par l'honorable Evariste Ngamana, président du Parlement communautaire, puis il s'est adressé aux députés des différents Etats membres, une première pour un président en exercice de cette institution qui regroupe 6 pays membres en Afrique centrale.



Dans son adresse à l'ensemble des députés communautaires, le Pr Touadera a rappelé leur lourde responsabilité qui est celle de porter la voix de 51 millions de concitoyens qui occupent l'espace Cemac. Il est de leur devoir de veiller au développement de la culture de la « citoyenneté communautaire », le chantier de l'intégration sous-régionale reste un défi à relever.



Chaque député, dans son pays, doit travailler à la mise en place effective de la libre circulation des personnes et des biens. Le président en exercice en exercice de la Cemac a exhorté les députés communautaires à envisager au cours de ce mandat, l'harmonisation des textes des différentes institutions et organes de la Cemac.



Il a attiré d'autre part leur attention sur la nécessité de redynamiser l'institution communautaire par une bonne mobilisation des ressources telles la Taxe communautaire d'intégration (TCI), principale source de financement du budget de la Cemac.



Après la photo de famille, le chef de l'Etat centrafricain s'est rendu au Palais présidentiel, pour un tête-à-tête avec le président équato-guinéen Obiang Nguema Mbasogo, suivi d'un diner offert à son hôte accompagné de sa délégation et du président du Parlement de la Cemac Evariste Ngamana accompagné des membres de son bureau.



En fin de journée, une audience a été accordée aux députés communautaires qui ont remercié le Pr Faustin Archange Touadera d'avoir répondu favorablement à leur invitation, et exprimé leur satisfaction de recevoir pour la première fois, un président en exercice au sein du Parlement de la Cemac.