Parlement du Rire : L’Humoriste Tchadien Eraste Fazmen brille sur la scène panafricaine

Le Parlement du Rire, émission humoristique de renom diffusée sur Canal+, continue de propulser les talents comiques africains sur la scène internationale. Créée par l'humoriste Mamane, cette plateforme prestigieuse est devenue un véritable tremplin, offrant une visibilité considérable aux artistes du continent francophone. Se produire au Parlement du Rire est synonyme de reconnaissance par ses pairs et par un large public, ouvrant des perspectives de carrière au-delà des frontières nationales et représentant une consécration pour de nombreux artistes.





Eraste Fazmen : Un Parcours de Passion et de Persévérance





Né le 15 juin 1995 à Kélo, Masdé Nodjitoloum Eraste, connu sous le nom de scène Eraste Fazmen, a choisi de suivre sa passion pour les arts malgré les nombreux défis rencontrés. Humoriste, comédien, metteur en scène, cinéaste et réalisateur, il incarne la résilience et le travail acharné. Son aventure dans l’humour a débuté dès le collège, animant les bals de fin d’année et les manifestations culturelles de son établissement scolaire.





Il a poursuivi sa vocation artistique durant ses études supérieures au Cameroun, où il a continué à affiner son style unique. À la fin de son cursus universitaire, Eraste a décidé de se consacrer pleinement à l’humour. Le chemin n’a pas toujours été facile, mais grâce à sa persévérance et à son talent, il a su se faire une place remarquée dans le paysage humoristique tchadien.





Le Parlement du Rire : Une Nouvelle Étape Majeure





En 2025, à l’occasion de l’appel à candidatures pour la 19e saison du Parlement du Rire, Eraste Fazmen a tenté sa chance. Son talent indéniable lui a permis d’être sélectionné pour représenter fièrement le Tchad sur cette prestigieuse scène continentale. Il séjourne actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il est prévu qu’il présente deux sketchs lors des enregistrements de l’émission, les 13 et 14 avril 2025.





Une Illustre Succession d'Humoristes Tchadiens





À ce jour, seuls quelques humoristes tchadiens ont eu l’honneur de se produire sur la scène du Parlement du Rire, notamment le regretté Colonel Dinar, Prezydant Funny, et désormais Eraste Fazmen, qui rejoint ce cercle restreint de talents reconnus.





Réactions d'un Artiste Reconnaissant et Déterminé





Joint par Alwidhainfo depuis Abidjan, l’artiste Eraste Fazmen s’est dit « très content de cette marque de reconnaissance », et a promis de « porter haut les couleurs du Tchad sur la scène africaine ».