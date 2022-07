Parlement panafricain : la tchadienne Amina Tidjani Yaya à la tête du caucus des femmes

La conseillère nationale de transition du Tchad, députée au Parlement panafricain, coordinatrice nationale de l’ONG Voix de la Femme, Amina Tidjani Yaya a été élue ce 2 juillet en tant que présidente du Caucus des femmes du Parlement panafricain, au cours de la 1ème session de la 6ème législature à Midrant en Afrique du Sud.



La session a eu lieu en présence du président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.



Amina Tidjani Yaya a été élue à l’unanimité. Sa candidature a été proposée et appuyée par les députés membres du caucus de l’Afrique centrale qui ont justifié leur choix en ces termes : « nous avons en mémoire son courage, son dynamisme et sa lutte contre les inégalités ».



Il faut noter que le caucus des femmes du Parlement panafricain compte 54 pays et 118 femmes députés.