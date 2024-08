TCHAD Partenariat Tchad-France : Le fonds Minka, un instrument pour la paix et la résilience au Tchad

Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Août 2024



Lancé en 2017 et géré par l’Agence française de développement (AFD), le fonds Minka met en œuvre une approche territoriale pour prévenir les conflits et consolider la paix. Il finance des projets de moyen et long terme visant à s’attaquer aux facteurs et conséquences des crises et conflits, tout en répondant aux besoins des populations touchées.

De 2017 à 2023, l’AFD a investi plus de 1,2 milliards EUR en faveur de 175 opérations Minka dans 4 zones de crise prioritaires : la région du Sahel, la région du lac Tchad, la République centrafricaine et le Moyen-Orient. Forte de son expérience, l’AFD a décidé de renouveler en 2024 le mandat du Fonds Paix et résilience Minka pour poursuivre les efforts de renforcement de la résilience et de prévention des conflits dans des contextes fragiles.



Approche



Le fonds Minka pour la paix et la résilience a été lancé en 2017 pour s’attaquer aux facteurs et aux conséquences des crises prolongées tout en répondant aux besoins des populations touchées par les conflits dans les 4 zones de crise que sont le Sahel, le bassin du Lac Tchad, la Centrafrique et le Moyen-Orient.



Depuis sa création, Minka contribue à traiter les facteurs et les conséquences des conflits afin de consolider la paix avant, pendant et après les crises, en adoptant une approche d’articulation entre humanitaire, développement et recherche de la paix (HDP) qui appelle à une plus grande coopération entre les acteurs de l’humanitaire, du développement et de la paix à l’échelle des territoires. Cet instrument vise également à accroître l’efficacité des projets grâce à des procédures souples et des processus de gestion de projet permettant une réponse rapide.



Cette approche a permis à l’AFD de continuer à intervenir tout en faisant face à des défis tels que l’instabilité politique, la détérioration des situations sécuritaires, les catastrophes naturelles et le changement climatique, et alors que l’année 2023 a été marquée par une « forte augmentation des conflits armés de haute intensité, dans un contexte de défis politiques et sécuritaires croissants » selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), dans une étude parue en mai 2023. Pour faire face à ces crises multidimensionnelles, l’AFD a fait du financement de projets renforçant la résilience des populations vulnérables (groupes marginalisés, femmes, jeunes, personnes déplacées de force et communautés hôtes) une priorité pour 2024. Dans le cadre de la pérennisation du fonds Minka, les différentes initiatives dudit fonds, dont Minka Lac Tchad, ont été renouvelées.



L’initiative Minka Lac Tchad en faveur des populations du Lac Tchad



Lancée en mai 2016 lors du sommet d’Abuja consacré à la sécurité et au développement dans la zone du Lac Tchad, l’initiative Minka Lac Tchad, portée par l’AFD, constitue une des réponses actuelles de la France pour lutter contre les vulnérabilités dans les zones affectées par la crise Boko Haram, en finançant des projets dont le but est d’atténuer les facteurs de vulnérabilités qui ont nourri la prise de vitesse du groupe terroriste. Au lancement du projet en 2016, 90 millions EUR avaient ainsi été investis par l’AFD en ressources budgétaires pour l’initiative Kouri et les pays du pourtour du Lac Tchad, avec 4 objectifs principaux en ligne de mire : soutien au désenclavement des territoires, réduction de l’insécurité alimentaire, amélioration de la gestion des ressources naturelles et lutte contre le désœuvrement de la jeunesse.



A noter qu’au Tchad, l’initiative Minka Lac Tchad a été complétée par la mise en œuvre du projet RESILAC (Redressement économique et social inclusif du Lac Tchad), dont le financement avait été assuré durant toute la durée du projet entre 2018 et 2022 par une subvention de l’AFD d’un montant de 5 millions EUR et par une délégation du Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) de l’Union européenne (UE) de 31,1 millions EUR. Mis en œuvre par un consortium d’ONG françaises (Action contre la faim, CARE et Groupe URD), ce projet a concerné les 4 pays riverains du Lac Tchad (Tchad, Cameroun, Niger et Nigeria). Ce projet régional, visant à contribuer au redressement économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale dans ces 4 régions, s’est étendu sur 13 territoires, 254 villages et aurait touché plus de 159 000 bénéficiaires, dont 74 % de jeunes.



Le groupe AFD a fait de la pérennisation de la paix une priorité essentielle de sa stratégie, prenant en compte le climat et la cohésion sociale.





Dans la même rubrique : < > Tchad : adoption de 6 projets de Loi pour renforcer les institutions publiques et économiques Tchad - Fortes pluies : l'axe Oum Hadjer-Abéché sérieusement endommagé, des travaux de réparation en cours Tchad - Deux ans après Doha : le Président Deby réaffirme son engagement pour la paix Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)