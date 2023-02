Partenariat fructueux Tchad-Chine : visite conjointe à l'École de formation technique et professionnelle de Sadjéré

Le centre de formation, qui devrait être opérationnel pour la rentrée d'octobre prochain, comprendra un ensemble de bâtiments, des salles de classe, des logements pour les étudiants et les enseignants, ainsi que cinq ateliers dédiés à la mécanique automobile, la mécanique motocycle, la maintenance informatique, le salon de beauté et la décoration.



Le projet de construction de cette école de formation professionnelle et technique est un exemple de la collaboration réussie entre la Chine et le Tchad. Le gouvernement chinois espère ainsi aider le gouvernement tchadien à réduire le taux de chômage et à lutter contre la pauvreté. Les travaux de construction ont commencé en février 2021 et devraient être achevés en février 2023.



Ce partenariat entre la Chine et le Tchad est un pas important vers un avenir plus lumineux pour les jeunes tchadiens, grâce à des formations professionnelles de qualité.