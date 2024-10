Partenariat renforcé pour la préservation du Lac Tchad

Dans le cadre de son engagement en faveur de la conservation de l'environnement et du développement durable, Ndjamena a accueilli une réunion de coordination du Projet de Conservation du Bassin du Lac Tchad. Cette rencontre a rassemblé des représentants de haut niveau de CanadaDev, de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et d’Alinea Ideas, afin de faire le point sur les avancées du projet et de renforcer leur collaboration.



Le Bassin du Lac Tchad, véritable poumon vert de l'Afrique centrale, fait face à de nombreux défis liés à la dégradation des écosystèmes, au changement climatique et à la pression démographique. Ce projet de conservation, fruit d'un partenariat stratégique, vise à mettre en œuvre des actions concrètes pour préserver cet espace naturel d'une importance capitale.



Les principaux objectifs de cette réunion étaient d’evaluer les progrès accomplis. Les participants ont passé en revue les réalisations du projet depuis son lancement, en mettant en évidence les succès obtenus et les défis rencontrés.



Les échanges ont permis de consolider la collaboration entre les partenaires, en définissant des rôles et responsabilités claires pour chacun.



Les participants ont exploré de nouvelles pistes pour améliorer la gestion des ressources du bassin, en tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques.



Les actions menées dans le cadre de ce projet portent notamment sur la restauration des écosystèmes dégradés, la promotion de pratiques agricoles durables, la gestion intégrée des ressources en eau et le renforcement des capacités des communautés locales.



Ce projet de conservation est un exemple concret de la coopération internationale en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable. En unissant leurs efforts, le Canada, la CBLT et Alinea Ideas contribuent à assurer un avenir meilleur pour les populations vivant dans le bassin du Lac Tchad et pour les générations futures.