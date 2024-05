Participation active du Tchad à la table ronde ministérielle de l'Union africaine à Malabo

Cette rencontre de haut niveau, placée sous le thème "Renforcer la compétitivité commerciale de l'Afrique grâce au développement du tourisme, de l'industrie et des ressources minérales", a permis aux pays africains de discuter des stratégies et des actions concrètes à mettre en œuvre pour promouvoir l'intégration économique régionale et stimuler la croissance inclusive sur le continent.



Durant les travaux du CTS, le Ministre Abdelkerim Mahamat Abdelkerim a porté la voix du Tchad et défendu les intérêts du pays en matière de commerce, de tourisme, d'industrie et de ressources minérales. Il a notamment mis en avant les atouts considérables du Tchad dans ces domaines, tels qu’un potentiel minier immense et diversifié, avec des ressources en or, en uranium, en manganèse, en bauxite et en pétrole, entre autres.



Le Tchad réaffirme son engagement à jouer un rôle moteur dans la transformation économique de l'Afrique en s'appuyant sur ses ressources naturelles et son capital humain. Le pays entend également renforcer sa coopération avec les autres pays africains et les partenaires internationaux pour relever les défis communs et créer un avenir prospère pour tous les Africains.



La participation active du Tchad à la table ronde ministérielle de Malabo constitue une étape importante dans le processus d'intégration économique régionale. Le pays est déterminé à mettre en œuvre les conclusions de cette rencontre et à contribuer activement à la réalisation des objectifs de développement durable de l'Afrique.