Parution du "vrai" classement sportif 2023 (WSR 2023) : Où se situe votre pays ?

- 2 Juillet 2024



À tout juste un mois de l’ouverture des tournois olympiques de football et comme chaque année depuis 2014, l’équipe de Nadim Nassif, Directeur du « International Center for Sport Policy & Governance » (ICSPG), un think tank affilié au World Sports Rankings (WSR), membre de l’Observatoire du Sport Business, analyse les performances des pays en matière de sport et d’activités physiques.

La publication annuelle de quatre indices permet de comparer les politiques sportives nationales et d’évaluer leur efficacité.



À quelques semaines de la cérémonie d’ouverture des Jeux de la XXXIIIe olympiade, les 206 délégations se demandent combien de médailles pourront-elles rapporter.



Mais le tableau des médailles, qui selon le Comité International Olympique (CIO) n’est pas un classement officiel, ne considère que les trois médaillés de chaque épreuve, classant les pays selon les seules médailles d’Or obtenues. Cette classification est insuffisante pour juger des performances sportives d’une nation. Afin de combler cette lacune, les équipes de Nadim Nassif ont élaboré un système de classement plus complet, plus équitable pour honorer plus fidèlement les efforts et réalisations de chaque pays.



L’INDISPENSABLE OUTIL POUR ANALYSER, EVALUER ET ANTICIPER LES PERFORMANCES SPORTIVES DE CHAQUE NATION.



Si vous souhaitez connaitre le rang de votre pays pour chaque classement 2023, visitez le site de l’International Center for Sport Policy and Governance (ICSPG) ou de WSR.



Depuis 10 ans, le Classement mondial des pays dans les sports d’élite (WRCES) propose une évaluation « brute » des performances des 206 pays dans tous les sports officiellement reconnus par SportAccord, mais aussi d’autres sports, pas encore reconnus, bénéficiant d’une grande popularité médiatique. Les résultats dans 114 sports sont ainsi scrutés, bien au-delà du podium, pour avoir une vision plus approfondie du niveau sportif d’une nation.



Le WRCES attribue des coefficients à chaque sport en fonction de deux variables :

- Sa popularité, selon la couverture médiatique des sports dans chaque pays,

- Son universalité en termes de pratique.



Pour l’année 2023, les Etats-Unis conservent la 1ère place, alors que la Grande -Bretagne ravît la 2e place à la France, celle-ci terminant 3ème. Pour ce qui est du classement africain, l’Afrique du Sud conserve sa 1ère place, suivie par l’Egypte, 2ème, le Kenya, 3ème, le Maroc, 4ème, et l’Algérie, 5ème.



Le classement du « WRCES Merit Ranking » évalue, quant à lui, les performances des pays dans les compétitions sportives internationales par rapport à leur Produit Intérieur Brut (PIB). En 2023, pour sa seconde édition, ce classement particulier est de nouveau dominé par la Jamaïque, suivi par le Monténégro et les Fidji. Pour ce qui est du classement africain, le Cap- Vert termine à 1er, suivi de la Namibie, le Burundi, l’Ile Maurice et la Tunisie en 5ème.



Quant au classement mondial de l’aptitude physique de la population des pays (WFCR), fort d’une méthodologie reconnue par la Fédération Internationale d’Education Physique et du Sport (FIEPS), il mesure le niveau de condition physique des populations. On retrouve en 2023, comme pour la première édition en 2022, trois nations asiatiques aux trois premières places : Japon puis Chine et enfin Corée du Sud. Pour le continent africain, on retrouve l’Afrique du Sud 1ère, devant le Cap-Vert, l’Ile Maurice, l’Egypte, et la Namibie.



Enfin, le World Sport Power Index (WSPI) est un indice évaluant la capacité des pays à utiliser leurs succès sportifs pour renforcer leur influence géopolitique. Même si les Etats-Unis restent la référence sur cette dimension, les places suivantes sont occupées par des nations européennes, avec la France en 3ème position. Là encore, comme pour le WRCES, le podium africain reste le même : Afrique du Sud, Egypte et Kenya pour finir.



Le Nigeria est 4ème et le Sénégal 5ème.



Pour le tout, chaque compétition, chaque participation est comptabilisée dans ces classements. Aucun sport, aucune action ou effort ne passe inaperçu grâce à une variété de classements qui se décline également par continent.





