Pêche, aquaculture et élevage en Côte d'Ivoire : le ministre Sidi Tiémoko Touré invite les jeunes à s'intéresser à ce secteur plein d'avenir

Il a fait cette exhortation à la tribune de « Les Rendez-vous du Gouvernement », une conférence de presse organisée par le Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), le mercredi 2 avril 2025 à Abidjan-Plateau, autour du thème « Politique nationale de productions animales et halieutiques en Côte d'Ivoire : enjeux, défis et perspectives ».





« Le secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'élevage sera le prochain café-cacao de Côte d'Ivoire. Il y a de l'avenir et de réelles opportunités. C'est un secteur en plein essor. Et la Côte d'Ivoire a pour vocation de nourrir toute l'Afrique de l'Ouest », a-t-il insisté.





Selon lui, malgré le fort potentiel de production du pays, la couverture des besoins nationaux reste partielle : 48% pour la viande, 14% pour le lait et 12% pour les produits halieutiques.





Il a assuré que la vision du gouvernement pour le secteur des ressources animales et halieutiques est d'en faire « une source de création de richesse et d'emplois décents, pour une alimentation saine, nutritive et suffisante, respectueuse de l'environnement et de la biodiversité ».





Pour preuve, a-t-il expliqué, l'adoption de la Politique Nationale de Développement de l'Elevage, de la Pêche et de l'Aquaculture (PONADEPA) 2022-2026, un plan d'investissement de 1 049 milliards FCFA et déclinaison sectorielle du Plan national de Développement (PND) 2021-2025 et du Plan national d'Investissement agricole (PNIA) 2018-2025, a permis au ministère des Ressources animales et halieutiques d'engager la relance des sous-secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture.





Cette conférence de presse « Les Rendez-vous du Gouvernement » est la deuxième au titre de l'année 2025.