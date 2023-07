Pénétration des signaux étrangers au Tchad : Un risque pour la sécurité nationale, alerte l'ARCEP

Suite à un audit réalisé pour évaluer l'impact économique et sécuritaire de la pénétration des signaux étrangers, le DG de l'ARCEP a souligné que cette problématique est récurrente sur le territoire tchadien, en particulier dans la ville de Ndjamena et d'autres villes frontalières.



Hassan Daoussa Hassaballah a expliqué que l'intrusion des signaux des réseaux mobiles des opérateurs étrangers se manifeste par une utilisation active de l'internet et de la voix, ainsi que par la prolifération croissante de points de vente proposant les produits de ces opérateurs étrangers, notamment camerounais. Cette situation engendre des pertes financières significatives pour les opérateurs locaux et pour l'État tchadien.