Pénurie de produits pétroliers au Tchad : l'ADC demande des mesures urgentes au gouvernement

Dans un communiqué publié le 29 avril 2023, l'ADC a exprimé son indignation face à la situation qui met en péril la paix sociale et la vie de la population. L'ADC a souligné que le gouvernement tchadien ne peut ignorer les conséquences inflationnistes d'une indisponibilité des produits pétroliers ou d'un renchérissement injustifié du coût du gasoil sur le pouvoir d'achat des citoyens consommateurs. En effet, cela entraînera une inflation sur les transports urbains et interurbains pour les personnes et les marchandises, notamment les produits alimentaires.



L'ADC a également dénoncé l'humiliation et la frustration que subissent les consommateurs dans de longues files d'attente devant les stations de service, malgré le fait que les produits pétroliers soient extraits du sous-sol tchadien et transformés par la raffinerie de Djarmaya.



L'ADC a rappelé que gouverner, c'est prévoir, c'est-à-dire planifier, anticiper, allouer les moyens appropriés et assurer l'effectivité des mesures prises. Le gouvernement tchadien doit donc rétablir l'approvisionnement permanent des stations de service et préserver les prix des produits pétroliers en vigueur avant le 17 avril 2023. Il doit également augmenter les capacités de production de la raffinerie de Djarmaya et construire une deuxième raffinerie pour répondre à la demande croissante. Le gouvernement doit renforcer les dispositifs de stockage des produits pétroliers pour assurer un stock de sécurité et garantir une meilleure régulation, ainsi qu'une indépendance énergétique du pays. Enfin, le gouvernement doit garantir la connectivité numérique du pays avec des réseaux fiables de fibres optiques bien gérés et assurer la production, le transport et la fourniture des services d'électricité aux consommateurs.



L'ADC a également appelé les consommateurs et les forces vives du pays à se mobiliser pour défendre leurs droits, qui ont été banalisés et bafoués.