Perspectives économiques en Afrique : Une croissance de 3,5% en 2018 avec une prévision de 4% en 2019

La croissance économique en Afrique aura été de 3,5% en 2018 et pourrait atteindre 4% en 2019, selon un rapport de la Banque Africaine de Développement (BAD) intitulé « Perspectives économiques en Afrique 2019 », qui a été présenté le 17 janvier 2019 au siège de l’institution à Abidjan-Plateau.



D’après la directrice du Département des politiques macroéconomiques, des prévisions et de la recherche de la BAD, Hanan Morsy, « les économies du continent ont maintenu leur rythme de croissance, mais bien qu’inférieure à celle de la Chine ou de l’Inde ». Ainsi dira t-elle : « La croissance de l’Afrique devrait être supérieure à celle d’autres pays émergents et en développement ».



Hanan Morsy a également indiqué que la croissance du continent a été soutenue par les investissements et les exportations, plutôt que de la consommation comme précédemment. Ainsi que par l’amélioration de l’environnement macroéconomique et un relèvement modeste des prix des produits de base.



Selon le rapport, l’Afrique de l’Est est en tête de croissance avec un PIB estimé à 5,7 % en 2018, suivie de l’Afrique du Nord à 4,9 %, ensuite l’Afrique de l’Ouest à 3,3 %, l’Afrique Centrale à 2,2 % et enfin, l’Afrique australe à 1,2 %.

Les prévisions à l’horizon 2020 respectivement dans ce même ordre donnent, 6,1% ; 4,3% ; 3,6% ; 3,5% et 2,8%.





Au cours des échanges avec l’auditoire, qui a vu tour à tour les interventions du vice-président principal de la BAD, Charles Boamah, du ministre nigérien Alma Oumarou, par ailleurs Conseiller spécial du Président Mahamadou Issouffou, puis de la ministre du Plan et de la Coopération de la Guinée (via vidéoconférence), l’on retient que les gouvernants africains gagneraient à aller à une intégration, en vue de favoriser une croissance rapide du continent dans les années à venir.



Car les intervenants ont dénoncé une rigidité de la libre circulation des biens et des personnes entre les Etats africains, l’existence de différentes monnaies, la forte dominance des activités informelles, etc. « Tout ceci constitue un frein pour la croissance économique du continent », ont-ils fait remarquer.