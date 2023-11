Petrochad et PERENCO soutiennent la formation des chefs de canton sur le développement local

Durant la formation, les discussions ont porté sur des problématiques telles que le développement social, le manque d'infrastructures d'accueil, les défis liés à l'insubordination locale, et la valorisation des us et coutumes traditionnels. La formatrice, Assoum Tog-Naye, a clarifié les points essentiels pour assister les chefs de canton dans leur responsabilité de développement territorial.



Les participants ont exprimé le besoin d'une vigilance et d'une réponse attentives aux sollicitations des autorités traditionnelles par l'ONG ESEDD. Ils ont aussi appelé à une aide dans l'élaboration de Plans de Développement Local (PDL) et dans le montage de projets de développement.



Aminé Bidaina, directrice RSE chez Petrochad Mangara, a salué l'engagement des participants et l'impact positif de l'atelier sur la communauté.



En conclusion, le délégué du ministère du Pétrole, Labah Noulla, s'est dit satisfait des résultats de l'atelier et a encouragé les chefs de canton à partager les connaissances acquises avec leurs communautés. Il a félicité Petrochad Mangara et l'ONG ESEDD pour leur soutien financier et technique, et les a encouragés à poursuivre ces initiatives en ligne avec la politique nationale de développement.