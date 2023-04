Pétrole de Komé : "Les Tchadiens ont cette capacité technique de gérer, sans intervention d'un expatrié" (Djerassem)

Le ministre a expliqué que pendant plus de 20 ans, Esso a formé les Tchadiens, leur donnant la capacité technique nécessaire pour gérer les actifs de Komé, sans l'intervention d'un expatrié. "Aujourd'hui, ce sont ces compatriotes là, pour la plupart depuis plus de cinq ans, seulement des Tchadiens, qui gèrent tout le champs de Doba, le pipeline, etc." a-t-il affirmé.



Le ministre a souligné que la TPC sera créée avec l'objectif de renforcer la souveraineté énergétique du Tchad et la maitrise de ses ressources naturelles. "La création de Tchad Petrolium Company est une décision souveraine de l'Etat du Tchad dans sa quête d'une gestion efficiente et efficace des ressources naturelles", a-t-il déclaré.



Djerassem Le Bemadjiel a également précisé que la TPC sera composée de personnels tchadiens hautement qualifiés et expérimentés dans le domaine des hydrocarbures et que la société aura pour mission de "prendre en charge la gestion des actifs et des opérations de production d'Esso".