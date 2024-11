Plaidoyer national au Tchad : unis pour éradiquer la poliomyélite et renforcer la santé des enfants

Cette rencontre a réuni des responsables des autorités traditionnelles et religieuses pour préparer la campagne nationale de vaccination.



Un appel à l’engagement des autorités traditionnelles



Dans son intervention, le président de la Haute Autorité des Chefferies Traditionnelles, Tamita Djidingar, a salué les efforts des campagnes précédentes, mettant en avant l’engagement des autorités traditionnelles. Il a exhorté chaque responsable traditionnel à contribuer activement à cette opération de sensibilisation de proximité pour garantir une large adhésion de la population aux activités vaccinales.



De son côté, le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Santé Publique, Dr Mahamat Hamit Ahmat, a exprimé sa gratitude envers les leaders traditionnels pour leur implication et les efforts consentis dans le cadre des campagnes de vaccination.



Il a également exhorté les parents à protéger leurs enfants contre ces maladies évitables grâce à la vaccination.



« La santé de nos enfants dépend de nous. Jouons notre rôle pour prévenir ces maladies grâce à la vaccination », a-t-il conclu.



Cette initiative témoigne de l’importance de la mobilisation communautaire pour garantir le succès des campagnes de santé publique et protéger les générations futures.