Plateforme interconfessionnelle du Tchad : pour une paix durable dans la zone méridionale

Cette campagne, initiée par la Plateforme Interconfessionnelle du Tchad en mission à Sarh, vise à promouvoir la paix et la cohabitation pacifique dans la région méridionale. La caravane est composée uniquement de leaders religieux, dont des musulmans, des chrétiens protestants et catholiques, et est conduite par Abakar Walard Modou, membre du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad et Conseiller National de Transition.



Lors du lancement, le président de la Plateforme Interconfessionnelle du Moyen-Chari, Abbé Saty Théophile, a accueilli chaleureusement les leaders religieux et a salué cette initiative. Le Chef de mission, Abakar Walard Modo, a souligné les objectifs de la sensibilisation, notamment l'échange avec les forces vives de la province pour les encourager à instaurer une paix définitive et durable dans le Moyen-Chari, et par extension, dans tout le Tchad.



Le préfet du Bahr-Kôh, Ramadane Djarsia, a souligné que cette caravane de sensibilisation vient renforcer les efforts du gouvernement dans la recherche de la paix et de la cohabitation pacifique dans le pays.



Les participants ont unanimement exprimé l'importance de cette sensibilisation, compte tenu de son influence dans la société. La Plateforme Interconfessionnelle est ainsi choisie par les plus hautes autorités de transition pour aborder cette question essentielle, surtout en cette période de transition.