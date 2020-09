Tchad : ​la Police nationale lance une opération citoyenne de salubrité dans une école

« Nous étions surpris par cette action ce matin puisque hier, à 16 heures, il pleuvait et la cour était complètement inondée. L’eau était à cinq centimètres du sol. Toute la cour était inondée. Nos enfants vont entamer la rentrée scolaire dans la sécurité sanitaire et populaire », a-t-il souligné.



Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration et sa délégation ont esquissé quelques pas de danse avec les éléments de la Police nationale qui reprenaient en chœur une chanson, avant de mettre un terme à la Journée citoyenne de salubrité.