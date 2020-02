Pont Bongor-Yagoua : "un véritable symbole d'intégration", ministre Issa Doubragne

Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, a expliqué mercredi que tout est prêt à Bongor pour accueillir jeudi le président de la République Idriss Déby et éventuellement son homologue camerounais Paul Biya.



Les deux chefs d'Etat et leurs délégations sont attendus dans le chef-lieu du Mayo-Kebbi Est pour la pose de la première pierre de construction du pont Bongor-Yagoua qui reliera le Tchad et le Cameroun.



"Nous pensons que demain, techniquement et pratiquement, nos hôtes auront des conditions optimums pour lancer ce projet dont l'importance n'est plus à démontrer", a précisé le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne.



La construction du pont va faciliter les échanges économiques notamment pour les commerçants, a déclaré Issa Doubragne. Selon lui, cette promesse qui remonte à une vingtaine d'années est un véritable symbole d'intégration politique et économique dans la zone de la CEMAC.