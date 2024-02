Pont sur le Logone : Les travaux de construction du pont sont achevés

Le pont, financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne, reliera les deux villes et devrait être achevé le 19 septembre 2023. Le coût total du projet est de 37 milliards de FCFA.



Outre le pont, le projet comprend la construction de routes d'accès, d'un poste frontière et de bâtiments supplémentaires. Des développements sociaux et économiques sont également prévus pour les communautés locales, tels que l'appui aux bateliers, la réhabilitation des écoles et des centres de santé, et la fourniture d'eau potable et de ressources agricoles.



Le pont devrait avoir un impact positif sur le développement de la région du bassin du lac Tchad, car il améliorera le transport et le commerce entre les deux pays. Il renforcera également la compétitivité économique de la région, créera des opportunités d'emploi et améliorera le bien-être des populations locales.



