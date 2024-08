ACTUALITES Pourquoi Bitcoin est-il un actif crypto populaire ?

- 4 Août 2024









Depuis l'introduction de Bitcoin par Satoshi Nakamoto en 2009, sa valeur a considérablement augmenté. Quelqu'un qui a acheté des bitcoins et les a gardés dans son portefeuille numérique il y a dix ans peut les vendre à un prix raisonnablement élevé. En 2021, la valeur de Bitcoin a augmenté de manière significative alors que la plupart des actifs conventionnels chutaient pendant la pandémie de Covid-19.



Ces développements ont changé la perception des investisseurs envers le Bitcoin. Certains pensaient que c'était une bulle et une monnaie pour les activités illégales. Cependant, les performances de Bitcoin ont changé l'opinion de nombreuses personnes, avec de nombreux investisseurs l'ajoutant à leurs portefeuilles pour diversifier et augmenter les rendements.



Excellente performance



La valeur de Bitcoin lors de son introduction était inférieure à 1 $. Cependant, elle a augmenté au fur et à mesure que les gens découvraient son potentiel. En 2018, la popularité de Bitcoin a subi un coup et est restée en sommeil tout au long de 2019. Cependant, elle a commencé à augmenter en 2020. Lorsque le Covid-19 a frappé le monde en 2021, Bitcoin a explosé, forçant le monde à le reconnaître.



Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les actifs conventionnels ont poussé la plupart des investisseurs à considérer les actifs alternatifs. Bitcoin s'est démarqué car sa valeur a augmenté alors que d'autres actifs chutaient. Même les investisseurs qui l'avaient ignoré ont commencé à reconsidérer leur position lorsque la valeur de Bitcoin a atteint un sommet historique de 69 000 $.



La nature sans frontières et la décentralisation de Bitcoin sont quelques-unes des caractéristiques qui lui permettent de résister aux effets des turbulences économiques. De plus, cette cryptomonnaie est déflationniste en raison de son offre limitée. Par conséquent, certains experts, y compris les prestataires de services financiers et les institutions d'investissement comme JP Morgan Chase, ont noté que la valeur de cette cryptomonnaie continuera d'augmenter.



Investissement alternatif



De nombreux investisseurs ont comparé Bitcoin à l'or physique. Sa performance exceptionnelle pendant la pandémie de COVID-19 lui a permis de prouver sa capacité à servir de refuge en période de troubles économiques ou de pandémie. La monnaie fiduciaire a perdu de la valeur dans la plupart des pays lorsque les gouvernements ont fourni des mesures de relance économique pour soutenir diverses industries. Malheureusement, cela affecte négativement les investisseurs et les consommateurs.



Bitcoin n'a pas d'autorité centrale de contrôle. Seuls les mineurs peuvent générer de nouveaux bitcoins en validant des transactions pour recevoir de nouvelles pièces en récompense. Cette caractéristique rend Bitcoin unique puisque aucune entité centrale ne peut contrôler à elle seule son approvisionnement ou sa valeur.



Limite d'offre



Le monde ne peut avoir un maximum de 21 millions de bitcoins. Le protocole de Bitcoin prédétermine le taux de production pour le nombre de pièces qui peuvent exister. Les mineurs ont déjà produit 18 millions de pièces, qui sont en circulation. Ils mineront le dernier Bitcoin en 2140.



Puisqu'aucune entité unique ne peut augmenter ou manipuler l'exploitation ou l'approvisionnement en Bitcoin, sa valeur dépend de l'offre et de la demande. Ce trait le différencie des actifs conventionnels et des devises traditionnelles, que les gouvernements peuvent contrôler via des institutions comme les banques centrales.



De nombreux pays ont du mal avec l'inflation en raison de politiques de surveillance inadéquates affectant la valeur de la monnaie fiduciaire. Bitcoin est indépendant des gouvernements et des institutions qui pourraient influencer sa production, sa distribution et sa valeur. Par conséquent, il attire plus d'investisseurs, en particulier ceux qui recherchent l'indépendance des autorités centrales comme les gouvernements.



Mot de la fin



Bitcoin reste volatil, avec des valeurs qui montent et descendent brusquement en de courtes périodes. Cependant, les caractéristiques uniques de cette cryptomonnaie en font un actif crypto populaire parmi les investisseurs. Alors que certains hésitaient à l'acquérir au début, ils ont fini par réaliser son potentiel. Certains l'ont inclus dans leur portefeuille pour diversifier, et d'autres l'ont utilisé pour augmenter les rendements. Bitcoin a sans aucun doute gagné en popularité parmi les investisseurs particuliers et institutionnels. Même les investisseurs traditionnels qui le percevaient initialement comme une bulle se joignent de plus en plus à la vague. À l'origine, Satoshi Nakamoto a conçu Bitcoin comme un moyen de paiement numérique, sans frontières et de pair à pair. Cependant, Bitcoin est devenu un outil d'investissement en plus d'être un moyen de paiement. Le Bitcoin est sans aucun doute un actif numérique très populaire, mais n'oublions pas ses risques et sa volatilité. Plus d'informations sur la façon d'y investir en toute confiance et de prendre des décisions éclairées.Depuis l'introduction de Bitcoin par Satoshi Nakamoto en 2009, sa valeur a considérablement augmenté. Quelqu'un qui a acheté des bitcoins et les a gardés dans son portefeuille numérique il y a dix ans peut les vendre à un prix raisonnablement élevé. En 2021, la valeur de Bitcoin a augmenté de manière significative alors que la plupart des actifs conventionnels chutaient pendant la pandémie de Covid-19.Ces développements ont changé la perception des investisseurs envers le Bitcoin. Certains pensaient que c'était une bulle et une monnaie pour les activités illégales. Cependant, les performances de Bitcoin ont changé l'opinion de nombreuses personnes, avec de nombreux investisseurs l'ajoutant à leurs portefeuilles pour diversifier et augmenter les rendements.La valeur de Bitcoin lors de son introduction était inférieure à 1 $. Cependant, elle a augmenté au fur et à mesure que les gens découvraient son potentiel. En 2018, la popularité de Bitcoin a subi un coup et est restée en sommeil tout au long de 2019. Cependant, elle a commencé à augmenter en 2020. Lorsque le Covid-19 a frappé le monde en 2021, Bitcoin a explosé, forçant le monde à le reconnaître.Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les actifs conventionnels ont poussé la plupart des investisseurs à considérer les actifs alternatifs. Bitcoin s'est démarqué car sa valeur a augmenté alors que d'autres actifs chutaient. Même les investisseurs qui l'avaient ignoré ont commencé à reconsidérer leur position lorsque la valeur de Bitcoin a atteint un sommet historique de 69 000 $.La nature sans frontières et la décentralisation de Bitcoin sont quelques-unes des caractéristiques qui lui permettent de résister aux effets des turbulences économiques. De plus, cette cryptomonnaie est déflationniste en raison de son offre limitée. Par conséquent, certains experts, y compris les prestataires de services financiers et les institutions d'investissement comme JP Morgan Chase, ont noté que la valeur de cette cryptomonnaie continuera d'augmenter.De nombreux investisseurs ont comparé Bitcoin à l'or physique. Sa performance exceptionnelle pendant la pandémie de COVID-19 lui a permis de prouver sa capacité à servir de refuge en période de troubles économiques ou de pandémie. La monnaie fiduciaire a perdu de la valeur dans la plupart des pays lorsque les gouvernements ont fourni des mesures de relance économique pour soutenir diverses industries. Malheureusement, cela affecte négativement les investisseurs et les consommateurs.Bitcoin n'a pas d'autorité centrale de contrôle. Seuls les mineurs peuvent générer de nouveaux bitcoins en validant des transactions pour recevoir de nouvelles pièces en récompense. Cette caractéristique rend Bitcoin unique puisque aucune entité centrale ne peut contrôler à elle seule son approvisionnement ou sa valeur.Le monde ne peut avoir un maximum de 21 millions de bitcoins. Le protocole de Bitcoin prédétermine le taux de production pour le nombre de pièces qui peuvent exister. Les mineurs ont déjà produit 18 millions de pièces, qui sont en circulation. Ils mineront le dernier Bitcoin en 2140.Puisqu'aucune entité unique ne peut augmenter ou manipuler l'exploitation ou l'approvisionnement en Bitcoin, sa valeur dépend de l'offre et de la demande. Ce trait le différencie des actifs conventionnels et des devises traditionnelles, que les gouvernements peuvent contrôler via des institutions comme les banques centrales.De nombreux pays ont du mal avec l'inflation en raison de politiques de surveillance inadéquates affectant la valeur de la monnaie fiduciaire. Bitcoin est indépendant des gouvernements et des institutions qui pourraient influencer sa production, sa distribution et sa valeur. Par conséquent, il attire plus d'investisseurs, en particulier ceux qui recherchent l'indépendance des autorités centrales comme les gouvernements.Bitcoin reste volatil, avec des valeurs qui montent et descendent brusquement en de courtes périodes. Cependant, les caractéristiques uniques de cette cryptomonnaie en font un actif crypto populaire parmi les investisseurs. Alors que certains hésitaient à l'acquérir au début, ils ont fini par réaliser son potentiel. Certains l'ont inclus dans leur portefeuille pour diversifier, et d'autres l'ont utilisé pour augmenter les rendements.





Dans la même rubrique : < > Les crypto-monnaies : Bouleversement ou simple mode ? MAR mining vous apprend à gagner en utilisant le cloud mining Nearly 200 million vaccine doses allocated to reach millions of children missed during COVID-19 pandemic Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)