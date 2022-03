Pré-dialogue de Doha : Takilal Ndolassem sollicite des per diem pour aider les participants

Le leader politico-militaire Takilal Ndolassem, représentant du Front populaire pour la libération (FPL) au pré-dialogue de Doha, s'est exprimé ce 30 mars dans une vidéo sur sa page Facebook. Il a demandé au gouvernement tchadien de plaider auprès des autorités Qatari pour leur venir en aide.



Selon lui, il n'y a aucun frais de participation aux assises, au point où les participants "en sont arrivés à se demander des mégots" de cigarette, tandis que "les cartes bleus ne passent plus".



Takilal Ndolassem reconnait que les délégations sont logées dans un hôtel luxueux mais sans argent en poche. "Nous n'avons pas 5 Francs. Nous estimons qu'il nous faut les per diem pour acheter des cigarettes, des cadeaux et envoyer à nos familles", affirme Takilal Ndolassem.



"Je demande au gouvernement tchadien de parler aux Qatari", a dit Takilal Ndolassem. Le président d'un mouvement politico-militaire a évoqué la question en pleine séance avec les Qatari, sans réponse à ce jour.