Pré-dialogue de Doha : le FACT justifie son boycott à l’ouverture

Le FACT (Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad) porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’il a boycotté la cérémonie d’ouverture du pré-dialogue en raison des divergences sur la conduite des pourparlers.



Suite au discours inaugural des autorités qataries, le FACT a pris connaissance officiellement du désistement du Qatar en tant que médiateur. Le Chef de la délégation du FACT, Monsieur Brahim Ahmat, a voulu intervenir pour préciser la position du FACT et de ses alliés mais la parole a été refusée à notre représentant.



La délégation du FACT a par conséquent quitté la salle après que le premier ministre ait commencé son discours pour marquer son désaccord.



« Après des discussions en coulisses, les autorités qataries nous ont assurés que nous pouvons revenir dans la salle et exprimer notre préoccupation. C’est ainsi que le FACT est revenu dans la salle pour affirmer que nous ne sommes ici pour discuter directement avec le gouvernement et exigeons que le Qatar devienne officiellement médiateur », selon un communiqué du mouvement.



Après cette déclaration, la délégation du FACT a encore quitté la salle. Après le départ du FACT, les autorités qataries et le gouvernement se sont retirés et ont accordés un délai de 72 heures pour leur présenter une proposition en harmonisant les positions et en mettant sur pied une commission composée de dix personnes.