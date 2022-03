Pré-dialogue de Doha : le parti Al-Nassour exhorte à des échanges francs et constructifs

Selon le parti, l'importance de ce dialogue est de déboucher sur un accord préliminaire, mettant fin à tous les conflits qui minent le Tchad depuis plusieurs décennies. Il permettra aux politico-militaires de s'engager dans les travaux du dialogue national inclusif qui se tiendra le 10 mai 2022 à N'Djamena.



Al Nassour exhorte toutes les parties concernées à saisir cette opportunité offerte par le gouvernement de transition afin de mener un dialogue franc, sincère et constructif. Le parti appelle à fair prévaloir l'intérêt supérieur du peuple tchadien qui aspire à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement.



Le parti Al Nassour appelle toutes les composantes du pays et les forces vives de la nation à participer au prochain dialogue national inclusif et à apporter leur contribution constructive dans les délibérations permettant d'établir une feuille de route claire pour la construction d'un Tchad que veulent les tchadiens, susceptible de réaliser toutes leurs aspirations.