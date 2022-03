Pré-dialogue de Doha : "on ne peut rien bâtir tant qu'il y a l'injustice", Takilal Ndolassem

Le représentant du Front populaire pour la libération (FPL), Takilal Ndolassem, prend part au pré-dialogue avec les politico-militaires qui s'est ouvert le 14 mars à Doha. Dans son intervention, Takilal Ndolassem, a pointé du doigt l'injustice et le manque d'équité. "On ne peut rien bâtir tant qu'il y a de l'injustice, on ne peut rien bâtir tant qu'il y a la démagogie, on ne peut rien bâtir tant qu'il n'y a pas le vivre ensemble", a mis en garde le représentant du FPL.



"Il y a, à peine deux mois, mes frères ont été tués, massacrés et jusqu'à l'heure actuelle, personne ne sait qui les a tués. Il n'y a pas de justice. Il y a l'injustice dans les nominations. L'on a nommé 58 généraux et sur ces derniers, il n'y a même pas un sudiste. Parmi les membres du gouvernement à Doha, il n'y a qu'un seul sudiste. Tout le reste vient du nord", a déploré Takilal Ndolassem.



Les travaux du pré-dialogue devraient reprendre le 16 mars après avoir été ajournés de 72 heures pour permettre aux politico-militaires de se concerter.