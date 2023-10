Préfixe Tchad sensibilise sur la participation citoyenne dans le département du Lac Iro

Le coordinateur de l'association, Ndilabaye Ngarmadji, a expliqué que l'objectif principal de Préfixe Tchad est de recueillir les préoccupations des communautés souvent négligées par le gouvernement de transition, afin de les porter à l'attention des autorités compétentes.



Lors de ces échanges, les participants ont abordé des questions cruciales telles que l'éducation, les absences non justifiées d'enseignants, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, l'insécurité, et l'impunité. Ils ont souligné que l'enseignement dans le département du Lac Iro repose principalement sur les maîtres communautaires. Certains jeunes ont également exprimé des malentendus avec les autorités traditionnelles locales.



Des membres de la société civile ont pointé du doigt le manque de soutien de l'État envers les autorités locales, ce qui alimente la corruption dans toutes les institutions. Le marché de Roro a également été identifié comme source d'insécurité et de conflits.



Ndilabaye Ngarmadji et son équipe ont souligné que cette initiative vise à porter les préoccupations des communautés au niveau national et international, dans l'espoir que les autorités de la transition s'engageront pleinement pour résoudre les problèmes entravant le développement des zones rurales.



Après leur passage dans le département du Lac Iro, la mission se dirigera vers le village de Kemata dans le canton Banda CST.