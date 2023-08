Préfixe-Tchad sollicite une semaine supplémentaire pour le recensement biométrique

Cette conférence de presse avait pour thème global "Vulgariser le document de priorité, débattre et analyser l'état de la transition et fournir des mises à jour régulières sur l'évolution et le calendrier électoral".



Dans son discours, Ndilabaye Ngarmadji a exposé en détail les démarches entreprises par son organisation auprès des communautés du Moyen-Chari dans le cadre de la sensibilisation sur le processus électoral au Tchad, en participant à diverses rencontres publiques avec les autorités à différents niveaux. Il a ensuite mis l'accent sur le processus de transition après le décès du président Deby en 2021, qui a conduit à la mise en place d'un gouvernement de transition suivi du Dialogue national inclusif, avec pour priorité la réalisation d'une transition apaisée au Tchad. Cette transition prévoit les élections référendaires, législatives et présidentielles en cours.



Face aux médias présents, il a lancé un appel aux Tchadiens en général et à la population du Moyen-Chari en particulier, en particulier aux jeunes âgés de 18 ans révolus qui ne se sont pas encore enrôlés, pour qu'ils se fassent recenser afin de remplir leur devoir civique.



Après cette déclaration, Ndilabaye Ngarmadji a répondu aux préoccupations des journalistes de la presse locale concernant le retard du lancement de l'enrôlement biométrique et les difficultés rencontrées dans le recensement dans le Moyen-Chari, notamment les problèmes techniques des machines, le manque de carburant et la date limite du recensement.



Face à toutes ces questions, Ndilabaye Ngarmadji a plaidé auprès des responsables de la CONEREC pour qu'ils accordent une semaine supplémentaire aux jeunes afin qu'ils puissent s'enrôler, car il existe de nombreuses difficultés sur le terrain, notamment le nombre insuffisant de techniciens et l'impraticabilité des routes dans certains départements tels que Korbol et Maro, ce qui empêche aux techniciens d'intervenir rapidement en cas de panne des machines.