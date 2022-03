Préliminaire de la CAN 2023 : les SAO du Tchad s’envolent pour Douala

Les Sao du Tchad version football, coachés par Mahamat Allamine Abakar allias Bolli, sont à l’aéroport de N’Djamena. Il quittent ce dimanche la capitale tchadienne et s’envolent pour Douala où aura lieu la confrontation contre la Gambie pour le tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023.



30 joueurs ont été sélectionnés pour les deux matchs à venir, selon la liste rendue publique ce dimanche par la Fédération tchadienne de football (FTFA).



Le ministre en charge des sports Mahmoud Ali Seïd a fait le déplacement à l’aéroport pour galvaniser l’équipe. Il leur a adressé un message d’encouragement.



Les joueurs et le staff ont été reçus cette semaine par le président du Conseil militaire de transition (CMT) au Palais présidentiel. Le général Mahamat Idriss Deby a exhorté les joueurs à ramener la victoire.