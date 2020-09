Premier sommet en ligne de la Fondation Merck avec les Premières Dames Africaines pour renforcer les capacités de soins de santé et la réponse conjointe au COVID 19

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne a organisé son premier Sommet de Vidéoconférence de l’Initiative des Premières Dames de la Fondation Merck (MFFLI) le 31 août 2020 pour définir et suivre les différents programmes conjoints qui vise à améliorer les capacités du secteur public de la santé et à renforcer la réponse au COVID 19 dans leurs pays.

Le Sommet VC MFFLI 2020 a été tenu par le Prof. Dr. Frank Stangenberg Haverkamp, Chairman of the Executive Board of E. Merck KG and the Chairman of Merck Foundation Board of Trustees et le Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation et Présidente de Merck Plus Qu’une Mère et l’Un des 100 Africains les Plus Influents (2019 & 2020) et en présence de 13 Premières Dames africaines, qui sont également Ambassadrices de Merck More Than a Mother; S.E. AUXILLIA MNANGAGWA, La Première Dame du Zimbabwe ; S.E. ESTHER LUNGU, La Première Dame de Zambie ; S.E. FATIMA MAADA BIO, La Première Dame de Sierra Leone ; S.E. AÏSSATA ISSOUFOU MAHAMADOU, La Première Dame du Niger ; S.E. MONICA GEINGOS, La Première Dame de Namibie ; S.E. ISAURA FERRÃO NYUSI, La Première Dame du Mozambique ; S.E. MONICA CHAKWERA, La Première Dame du Malawi ; S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana ; S.E. FATOUMATTA BAHBARROW, La Première Dame de Gambie ; S.E. BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine ; S.E. ANGELINE NDAYISHIMIYE, La Première Dame du Burundi ; S.E. NEO JANE MASISI, La Première Dame du Botswana ; S.E. ANA DIAS LOURENÇO, La Première Dame d'Angola.

Prof. Dr. Frank Stangenberg Haverkamp, Chairman of the Executive Board of E. Merck KG and the Chairman of Merck Foundation Board of Trustees a souligné : « Les effets de la pandémie due au COVID-19 ont été plus importants que ce que beaucoup attendaient dans le monde. La pandémie a mis en évidence l’importance d’investir dans l’amélioration de l’accès à des soins de santé équitables et de qualité, qui est la stratégie de la Fondation Merck depuis 2012, avant même le début de la pandémie. »

Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation , a expliqué : « Je suis très fière de notre précieux partenariat avec les Premières Dames d’Afrique en tant qu’Ambassadrices de « Merck Plus Qu’une Mère ». Nous avons toujours cru en l'importance de renforcer les capacités de soins de santé en offrant une formation aux prestataires de soins de santé dans de nombreuses spécialités médicales. C'est notre stratégie depuis que nous avons commencé en 2012 en partenariat avec les Premières Dames Africaines et les Ministères de la Santé, bien avant le début de la pandémie. En réponse à la pandémie COVID 19, nous avons adopté une stratégie d'éducation médicale en ligne en fournissant à plus de 350 médecins africains un diplôme en ligne d'un an et un master en ligne de deux ans dans de nombreuses spécialités telles que : Médicine Respiratoires et Médicine Aigus, le Diabète, la Cardiologie, Endocrinologie et Médicine Sexuels et Reproductifs. Cela s'ajoute à plus de 500 médecins africains et asiatiques qui ont bénéficié de nos programmes de formation clinique initial sur le Diabète et Cardiovasculaire, en Oncologie, Spécialistes de la Fertilité et en Embryologie en Inde, en Égypte, au Kenya et en Malaisie, qui reprendront après la fin du confinement ».

Le Sommet VC MFFLI, édition spéciale, vise à partager des expériences, à discuter des défis et à définir des solutions pour renforcer davantage les capacités des soins de santé afin de mieux répondre à cette pandémie mondiale en Afrique.

Les Premières Dames Africaines ont partagé leurs expériences de travailler en étroite collaboration avec la Fondation Merck dans leurs pays respectifs, avec un accent particulier sur les programmes de renforcement des capacités de soins de santé et la réponse au COVID -19.

S.E. AUXILLIA MNANGAGWA, La Première Dame du Zimbabwe et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère a soulignée : « Je suis très heureuse de voir ce ferme engagement de la Fondation Merck à faire progresser le secteur public de la santé en Afrique. Cela est très important pour le Zimbabwe, en rapport avec la pression actuelle sur notre secteur de la santé. Plus de 117 médecins locaux sont inscrits à ces programmes de formation qui transformeront notre secteur de la santé. »

S.E. ESTHER LUNGU, La Première Dame de Zambie et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère a soulignée : « Nous sommes fiers de notre partenariat avec la Fondation Merck, qui a débuté en 2019. En très peu de temps, nous avons pu remodeler le paysage de la santé en Zambie en offrant à nos médecins et infirmières une formation spécialisée dans les domaines du Cancer, du Diabète, de Cardiologie, de l'Endocrinologie, Médicine Respiratoires et Aigus, Médicine sexuels et Reproductifs, la Fertilité et l'Embryologie. Tous ces domaines sont très importants et faisaient défaut dans notre pays. Cela contribuera à notre lutte contre le coronavirus et d'autres maladies ».

S.E. FATIMA MAADA BIO, La Première Dame de Sierra Leone et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère a déclarée : « Je suis extrêmement ravie de notre partenariat avec la Fondation Merck, car ensemble, nous écrivons l'histoire en Sierra Leone en fournissant une formation aux premiers oncologues du pays afin de créer la première équipe de soins qualifiés contre le cancer. De plus, nos médecins sont formés dans les domaines du diabète et des soins de fertilité. Nous étendrons très bientôt le programme à d'autres domaines avec la Fondation Merck. »

S.E. AÏSSATA ISSOUFOU MAHAMADOU, La Première Dame du Niger et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère a soulignée : « Je suis heureuse de faire partie de cette prestigieuse plateforme. Depuis le lancement de la Fondation Merck en 2017, nous avons ensemble eu un impact significatif sur notre secteur de la santé, en établissant une solide plate-forme d'experts en santé dans des domaines très importants tels que ; Diabète, Oncologie et soins de Fertilité au Niger ».

S.E. MONICA GEINGOS, La Première Dame de Namibie et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère, a déclaré : « Je suis très heureuse de voir que la Fondation Merck est fermement engagée à améliorer le secteur public de la santé en Afrique. Ceci est très important pour nos pays suite à des préoccupations médicales et publiques actuelles. Ceci est très important pour la Namibie car nous avons un nombre très limité de spécialistes locaux dans le secteur public, nous sommes très heureux d'inscrire 21 médecins namibiens à des diplômes en ligne dans de nombreux domaines, dont 8 en Médecine Sexuels et Reproductifs, ce qui est très important pour la santé des femmes. »

S.E. Dr. ISAURA FERRÃO NYUSI, La Première Dame du Mozambique et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère, a expliqué : « Avec la Fondation Merck, je m'engage pleinement à travailler en étroite collaboration pour introduire des idées innovantes qui impliqueront différents secteurs pour créer un changement de culture avec l'objectif de briser la stigmatisation liée à l'infertilité et d'avoir un grand impact en peu de temps ».

S.E. MONICA CHAKWERA, La Première Dame du Malawi et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère, a déclaré : « J'ai hâte de commencer notre important partenariat à long terme avec la Fondation Merck. Je suis disposé à capitaliser sur les programmes précieux de la Fondation Merck, en les étendant à l'échelle nationale pour contribuer au développement social et économique du Malawi. »

S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère a expliquée : « Nous avons lancé les programmes innovants de la Fondation Merck au début de 2019, pour renforcer les capacités de soins de santé et briser la stigmatisation liée à l'infertilité. Pour partager avec vous que depuis lors et en très peu de temps, nous avons été en mesure de fournir et d'inscrire à nombre de nos prestataires de soins de santé a des formations spécialisées dans les domaines du Cancer, du Diabète, de Cardiologie, de l'Endocrinologie, Médicine Respiratoires, Merck Plus Qu’une Mère Aigus, Merck Plus Qu’une Mère Sexuels et Reproductifs, Spécialistes de la Fertilité et formation en Embryologie ».

S.E. FATOUMATTA BAHBARROW, La Première Dame de Gambie et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère, a déclaré : « Je suis ravie de partager les magnifiques résultats de mon partenariat à long terme avec la Fondation Merck. Ensemble, nous avons pu autonomiser les femmes infertiles grâce à l'accès à l'information, à l'éducation, à la santé et à un changement de mentalité. En outre, nous avons inscrit 25 médecins gambiens dans un diplôme en ligne d'un an et un master d'un an dans de nombreuses spécialités médicales ».

S.E. BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère a soulignée : « Je suis très fière de travailler en étroite collaboration avec la Fondation Merck pour faire progresser le secteur de la santé et autonomiser les femmes infertiles dans mon pays. Nous avons également lancé dans mon pays un projet important « Empowering Berna », dans le cadre duquel nous avons créé de petits commerces pour les femmes infertiles et les formons à gérer leur commerce afin qu'elles puissent avoir un revenu et devenir indépendantes. Depuis ce temps, leurs vies ont été transformées ».

S.E. ANGELINE NDAYISHIMIYE, La Première Dame du Burundi et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère a déclarée : « Je suis très heureuse d'avoir été nommée Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère la semaine dernière. Je suis enthousiasmé par le travail qui a été accompli dans mon pays jusqu'à présent et j'ai hâte de porter ce partenariat vers de nouveaux sommets ».

S.E. NEO JANE MASISI, La Première Dame du Botswana et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère, a souligné : « La stratégie de la Fondation Merck de renforcement des capacités de soins de santé est plus pertinente que jamais. Plus de 34 médecins étaient inscrits dans différentes spécialités, je travaillerai en étroite collaboration avec la Fondation Merck et notre Ministère de la Santé pour assurer le succès de ce programme afin d’améliorer la santé et le bien-être de nos populations ».

S.E. ANA DIAS LOURENÇO, La Première Dame d'Angola a déclarée : « Je suis très fière et heureuse de faire partie du Sommet VC MFFLI et j'ai hâte de conclure un partenariat à long terme avec la Fondation Merck. Nous travaillerons en étroite collaboration sur toutes leurs initiatives visant à renforcer les capacités de santé et à autonomiser les filles à travers l'éducation ».

