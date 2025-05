Préparatifs de la CM14 : un accord-cadre signé entre le Cameroun et l’OMC

Dans la perspective de la tenue à Yaoundé du 26 au 29 mars 2026 de la 14ème Conférence Ministérielle de l’OMC (la CM14), le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) effectue une mission au Cameroun du 26 au 27 mai 2025.



Accueillie le 25 mai dernier à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen par le ministre du Commerce, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala a été reçue en audience le 26 mai par Luc Magloire Mbarga Atangana, en compagnie de l’ambassadeur du Cameroun à Genève, Salomon Eheth.



C’était également en présence des proches collaborateurs du ministre du Commerce et des directeurs généraux de la CSPH, Okie Johnson Ndoh, du FODECC, Samuel Donatien Nengue, de l’administrateur de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de Grande Consommation (MIRAP), Cyprien Bamzok Ntol, du président du Conseil National de la Consommation (CONACO), Mme Jacqueline Koa, du vice-président de la Commission Nationale de la Concurrence (CNC), Félix Fotso, et du secrétaire exécutif du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC), Omer Gatien Malledy.



La première femme et première Africaine à la tête de l’Organisation mondiale du commerce a saisi l’occasion de sa mission pour exprimer sa gratitude au Cameroun et à son président Paul Biya qui aura été le premier à soutenir sa candidature, et au ministre du commerce camerounais pour son leadership. Il convient de préciser que l’objectif de cette visite de travail est de faire le point des préparatifs du rendez-vous international qu’abritera pour la première fois un pays d’Afrique subsaharienne.



« Merci pour le soutien de la candidature du Cameroun. Toutes les dispositions ont été prises. Grâce à vous, un nouvel élan est né. Au moment où le multilatéralisme est en difficulté, il ne fallait que vous. Le président de la République a donné un accord pour la création d’un Comité interministériel », a expliqué le ministre du Commerce à son hôte.



Puis, la délégation de la directrice générale de l’OMC est allée chez le Premier ministre Joseph Dion Ngute, en vue de la signature de l’accord-cadre définissant les charges et responsabilités de chaque partie. Et en compagnie du ministre du Commerce, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala s’est également rendue au ministère des Relations extérieures pour une audience.



La mission de la DG de l’OMC au Cameroun s’achève ce mardi 27 par une séance de travail avec le patronat des femmes et une visite à l’Institut de Relations Internationales du Cameroun (IIRIC). Il faut rappeler que le Cameroun plaide pour une véritable réforme de l’OMC.



Ainsi, au cours de la récente célébration du 30ème anniversaire de l’Organisation à Genève, le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana avait plaidé en faveur d’un secrétariat doté de pouvoirs de décisions et représenté sur le terrain, à travers des antennes régionales. Aussi, insistait-il sur l’importance de la prise en compte d’un traitement spécial différencié approprié et efficace en faveur des pays en développement.