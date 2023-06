Préparation pour faire face aux inondations : réunion interministérielle au Tchad

Dans le cadre des travaux du comité stratégique de gestion et de prévention des inondations au Tchad, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, a présidé le 7 juin 2023 une réunion dans les locaux de son ministère. Cette réunion a réuni la commission de crise interministérielle ainsi que les différents partenaires techniques et financiers du Tchad.



L'année dernière, le Tchad a été confronté à des inondations qui ont entraîné le déplacement de personnes, la montée des eaux, l'effondrement de maisons, l'impraticabilité des routes, etc. C'est pourquoi cette réunion, qui se veut préparatoire, a été initiée afin de faire face aux nombreux défis liés à cette problématique.



Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, a souligné la nécessité de prendre des mesures préventives pour éviter la répétition des événements de l'année passée, car l'échec ne sera pas tolérable cette année en matière de gestion de cette catastrophe naturelle. "Il est primordial d'identifier, en se basant sur l'expérience de l'année précédente, tous les problèmes rencontrés dans chaque arrondissement des dix arrondissements de la ville de N'Djaména, là où des inondations et des déplacements de population ont eu lieu, afin d'agir de manière ciblée grâce à l'aide du génie militaire tchadien, qui sera cette fois-ci soutenu par les forces françaises au Sahel", affirme-t-il.



Le ministre ajoute que son département se prépare et sera prêt à faire face à toutes les éventualités liées au phénomène d'inondation dans l'intérêt des populations tchadiennes.