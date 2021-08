Président du CMT : "les efforts de développement de notre pays ne doivent pas freiner"

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a estimé lundi que les efforts de développement du Tchad doivent s'intensifier malgré la période exceptionnelle de transition.



"Nous sommes dans une période de transition, dominée par des questions de sécurité et du dialogue national mais les efforts de développement de notre pays ne doivent pas freiner", a-t-il déclaré au cours du lancement de vastes travaux de pavage dans le 2ème arrondissement de N'Djamena.



"Nous devons continuer à développer notre pays et la cérémonie de lancement des travaux de pavage entre dans cette logique", a ajouté le général Mahamat Idriss Deby.



Les travaux de pavage de 13,3 km, de construction des ouvrages connexes et de drainage des eaux seront réalisés dans un délai de 24 mois par l’entreprise Sogea Satom.



"Ces travaux n'ambitionnent pas de résoudre tous les problèmes du quartier mais offriront sensiblement de meilleures conditions de vie aux populations, en améliorant la mobilité, à travers des voies aménagées, et en réduisant les eaux stagnantes, vecteur de maladies en milieux urbains", selon Patalet Geo, ministre des Infrastructures et du Désenclavement.