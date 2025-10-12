Alwihda Info
AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Échauffourées à Garoua entre partisans d’Issa Tchiroma et forces de l’ordre


Alwihda Info | Par - 13 Octobre 2025


Des affrontements violents ont opposé les partisans d'Issa Tchiroma Bakary, candidat du Front national pour le salut du Cameroun (FNSC), aux forces de l'ordre à Garoua (région du Nord) le dimanche 12 octobre 2025, jour de l'élection présidentielle.


Images : Peter Kum

Des affrontements ont eu lieu le dimanche 12 octobre 2025 à Garoua, dans la région du Nord, entre les partisans d'Issa Tchiroma Bakary, candidat du Front national pour le salut du Cameroun (FNSC), et les forces de l'ordre. La tension a augmenté après que la police et la gendarmerie ont encerclé la résidence de l'ancien ministre de l'Emploi.

 
Les heurts ont éclaté dans l'après-midi, lorsque les forces de sécurité ont tenté d’empêcher les partisans de Tchiroma de l’accompagner à sa résidence dans le quartier Marouaré. Selon un témoin, vers 11h30, Tchiroma a quitté sa résidence avec ses proches pour se rendre à son bureau de vote à l'école maternelle de Foulbéré. Après avoir voté, son cortège est retourné à sa résidence.




  Une fois arrivé, Tchiroma a été informé que des bulletins de vote étaient insuffisants dans certains bureaux. Décidant de vérifier lui-même, il a repris la route, suivi par ses partisans. Cependant, au niveau de Carrefour 7, la police a bloqué son cortège, permettant uniquement à Tchiroma et à son entourage de passer. Ses partisans ont insisté pour l'accompagner, arguant qu'ils devaient le protéger contre d'éventuelles arrestations.

À 15h, bloqué dans son véhicule, Tchiroma a vu des tensions monter. Le Colonel Henri Tchinda, commandant de la Légion de gendarmerie du Nord, a tenté de négocier avec la foule mais a été mal reçu, subissant même des violences. Les négociations entre les forces de l’ordre et les partisans n’aboutissant pas, le Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie est intervenu, déployant des véhicules anti-émeutes.

 
L'arrivée de ces forces a exacerbé la situation, entraînant des échauffourées. Les partisans de Tchiroma ont commencé à lancer des projectiles, tandis que les forces de l’ordre répliquaient par des tirs de gaz lacrymogènes. Ces affrontements ont duré environ quarante minutes, causant plusieurs blessés parmi les civils et les forces de l'ordre, ainsi que des dégâts matériels.




Vers 17h40, le calme est revenu, mais des tensions sont restées palpables, avec des manifestants barricadant des routes et incendiant une voiture de la gendarmerie. Ce lundi 13 octobre 2025, la ville de Garoua est calme. Cependant, le candidat Issa Tchiroma Bakary est injoignable et son lieu de résidence est inconnu. Dimanche, après avoir voté, il avait déclaré faire l'objet de menaces d'arrestation et avait affirmé : "Je suis chez moi et je ne bougerai pas."


Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


