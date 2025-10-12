Présidentielle 2025 au Cameroun : Échauffourées à Garoua entre partisans d’Issa Tchiroma et forces de l’ordre





Une fois arrivé, Tchiroma a été informé que des bulletins de vote étaient insuffisants dans certains bureaux. Décidant de vérifier lui-même, il a repris la route, suivi par ses partisans. Cependant, au niveau de Carrefour 7, la police a bloqué son cortège, permettant uniquement à Tchiroma et à son entourage de passer. Ses partisans ont insisté pour l'accompagner, arguant qu'ils devaient le protéger contre d'éventuelles arrestations.



À 15h, bloqué dans son véhicule, Tchiroma a vu des tensions monter. Le Colonel Henri Tchinda, commandant de la Légion de gendarmerie du Nord, a tenté de négocier avec la foule mais a été mal reçu, subissant même des violences. Les négociations entre les forces de l’ordre et les partisans n’aboutissant pas, le Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie est intervenu, déployant des véhicules anti-émeutes.





L'arrivée de ces forces a exacerbé la situation, entraînant des échauffourées. Les partisans de Tchiroma ont commencé à lancer des projectiles, tandis que les forces de l’ordre répliquaient par des tirs de gaz lacrymogènes. Ces affrontements ont duré environ quarante minutes, causant plusieurs blessés parmi les civils et les forces de l'ordre, ainsi que des dégâts matériels.