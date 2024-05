Présidentielle : « Avec 18% des voix », Abderaman Koulamallah « félicite le Premier Ministre Succès Masra »

Dans le paysage politique du Tchad, l'élection présidentielle de cette année a été marquée par une surprise. Abderaman Koulamallah, Ministre de la Communication du Tchad, a tenu à féliciter le Premier Ministre Succès Masra pour sa première expérience électorale réussie, malgré un résultat modeste de 18% des voix.



Dans un message posté sur sa page Facebook le 10 mai dernier, M. Koulamallah a exprimé son admiration pour le Premier Ministre Masra et son optimisme quant à son avenir politique. Il reconnaît que pour une première expérience électorale, obtenir 18% des voix est une performance encourageante qui ne peut pas être prise à la légère.



En félicitant M. Masra, M. Koulamallah souligne l'importance de compter avec lui dans l'avenir politique du pays. Cette déclaration témoigne du respect et de la reconnaissance qu'il accorde au travail accompli par le Premier Ministre lors de cette campagne électorale.



Il convient également de souligner que M. Koulamallah lance un appel à tous les Tchadiens, quels que soient leurs horizons et leurs convictions, à se joindre à eux dans cette noble entreprise de construction nationale. « Ensemble, main dans la main, nous pouvons accomplir des merveilles », a relevé le membre du gouvernement.