Présidentielle : Déclaration du chef d’état-major général des armées à l’occasion du vote des militaires et des nomades ce 5 mai

Le Général Daoud a exprimé sa gratitude pour le bon déroulement du référendum et a formulé des vœux pour que l’élection présidentielle se déroule également dans de bonnes conditions. Il a affirmé que les éléments de la Force de Défense et de Sécurité, en particulier ceux de la Force de Sécurité Intérieure, sont mobilisés pour sécuriser les opérations électorales sur l’ensemble du territoire national.



Il a appelé les citoyens à sortir massivement pour voter le jour même, afin de garantir la sécurité de tous lors du scrutin du 6 mai. Le général Daoud a souligné que c’était leur devoir civique d’accomplir ce geste dans le calme et la sérénité.



Il a remercié l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral et a exprimé sa confiance en la réussite de cette étape importante pour le pays.



Au Tchad, les éléments de la Force de Défense et de Sécurité ainsi que les nomades votent ce dimanche 5 mai. Les autres citoyens prendront la route des bureaux de vote demain lundi 6 mai.