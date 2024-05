Présidentielle : Le Président Mahamat Idriss Deby Itno exprime sa satisfaction d'avoir tenu les élections dans les délais impartis

« En votant aujourd’hui, je suis animé d’un double sentiment : Celui d’avoir accompli mon droit civique mais surtout celui d’avoir réalisé un engagement que j’ai pris devant Dieu et devant le peuple tchadien, celui d’organiser dans le délai accordé, des élections qui marqueront le retour à l’ordre conditionnel », a souligné le Président de transition du Tchad après avoir voté ce lundi 6 mai.



« Je suis en train de tenir aujourd’hui un quatrième engagement phare qui va boucler le processus de la transition, déclenché dans notre pays il y a 3 ans. Il revient maintenant au peuple de voter massivement pour choisir son président », a souligné le Général Mahamat Idriss Deby Itno.



« Quant à moi, grâce à Dieu, j’ai respecté mes engagements et accompli ma mission. Le destin de notre pays est maintenant entre les mains de Dieu et du peuple souverain du Tchad », a indiqué le Président.