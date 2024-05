Présidentielle : Les autorités de la province du Lac ont accompli leur devoir civique

Dès 7h, les bureaux de vote ont ouvert pour permettre aux habitants de la région lacustre d'élire le prochain président de la République, après une période de transition de trois ans.



À 8h02, le Gouverneur Saleh Haggar Tidjani et le ministre Abdoulaye Mbodou Mbami, qui est également membre de la direction nationale de campagne de la coalition "Pour un Tchad uni", se sont rendus dans un bureau de vote situé dans la cour de la Maison de la Culture de Bol pour exercer leur droit de vote. Le ministre Mbodou Mbami a souligné que cette élection marque une étape importante dans l'histoire du pays.



Après avoir accompli leur devoir civique, le Gouverneur et le ministre ont appelé la population à remplir son devoir civique en votant.



Lors de nos visites dans les bureaux de vote, nous avons constaté que le processus se déroulait dans le calme et la sérénité.



Selon les données statistiques de l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE), la province du Lac compte 296 742 électeurs répartis dans 997 bureaux de vote sur l'ensemble de la province, à l'exception de 34 bureaux réservés aux forces de défense et de sécurité, ainsi que cinq autres pour les nomades. La ville de Bol compte quant à elle 73 bureaux de vote.